Cristian Chivu sta preparando la squadra per la prossima partita di campionato, con alcuni rientri importanti tra i giocatori chiave. Tra le scelte tattiche, si sta considerando un cambio di formazione per la Coppa Italia, con un possibile turnover di alcuni titolari. L’obiettivo è rafforzare la squadra in vista delle prossime sfide, mentre si monitorano attentamente le condizioni dei giocatori rientranti.

di Lorenzo Vezzaro Inter Parma: Cristian Chivu ritrova i suoi pilastri per la sfida tricolore, ma valuta il turnover per Calhanoglu in ottica Coppa Italia. L’attesa per Inter-Parma sta per terminare: domenica sera i nerazzurri avranno a disposizione il primo match point stagionale per laurearsi campioni d’Italia. Per centrare i tre punti necessari a festeggiare il ventunesimo scudetto, il tecnico Cristian Chivu punta a schierare la miglior formazione possibile, beneficiando di alcuni rientri fondamentali che nelle ultime ore hanno ridato fiducia a tutto l’ambiente di Appiano Gentile. La squadra arriva a questo appuntamento con il morale altissimo e la consapevolezza di poter chiudere i conti davanti al proprio pubblico.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Parma, Chivu prepara l’assalto finale allo scudetto. Il punto sui rientri di Lautaro e Bastoni

Notizie correlate

Inter, le ultime sulla convocazione di Bastoni e i rientri di Lautaro e BisseckConsueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita per Cristian Chivu, che ha affrontato tanti temi di grande interesse per i fantallenatori...

Mercato Inter, si prepara l’assalto finale a Koné, ma la Roma resiste: no allo scambio con Frattesi, Gasperini indica luiMercato Inter, si prepara l’assalto finale a Koné, ma la Roma resiste: no allo scambio con Frattesi, Gasperini indica lui Calciomercato Lazio: stallo...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Chivu dal Parma al Parma: lo Scudetto dell'Inter può rappresentare la chiusura di un cerchio; Inter, scudetto con la quinta difesa. La filosofia vincente di Chivu: meglio un gol in più; Sky / Inter-Parma, ottimismo per il ritorno di Lautaro: domani in gruppo, dipende da…; Serie A, il Parma prepara la sfida contro l’Inter.

Inter-Parma: Chivu ha scelto la coppia d’attacco, le ultime novitàEmergono nuove possibilità per Inter-Parma: il club nerazzurro si gioca lo scudetto in casa e Chivu avrebbe scelto la coppia titolare. spaziointer.it

Inter-Parma, pronostico risultato esatto: goleada per lo scudetto? E il clean-sheet…Domenica 3 maggio alle ore 20:45, l’Inter di Cristian Chivu ospiterà il Parma di Carlos Cuesta: le quote per il risultato esatto ... fcinter1908.it

Inter, Lautaro pronto per il Parma. Cosa filtra su Bastoni e sul rientro di Calhanoglu x.com

Inter-Parma, Chivu ha un solo dubbio Come affermato da SkySport, il tecnico nerazzurro si porta dietro un solo dubbio per il possibile match Scudetto: ballottaggio aperto a centrocampo tra Mhkitaryan e Susic Ci sarà Lautaro, che ha completamente smal - facebook.com facebook