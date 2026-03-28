Ultimissime Inter LIVE | Calhanoglu rassicura Chivu Lautaro e Mkhitaryan lavorano per il rientro

Durante l’ultimo aggiornamento, un calciatore ha confermato a un ex compagno di squadra che si sta riprendendo da un infortunio. Nel frattempo, altri due giocatori sono impegnati in allenamenti mirati per tornare in campo. Le notizie riguardano principalmente l’attività quotidiana della squadra e gli stati di forma dei singoli atleti. Tutte le informazioni sono state fornite in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 28 MARZO. Infortunio Calhanoglu, sospiro di sollievo per l’Inter dopo lo spavento in Nazionale. Le condizioni del turco Infortunio Calhanoglu, il regista turco rassicura l’ambiente nerazzurro dopo il fastidio al polpaccio avvertito in Nazionale Infortunati Inter, Lautaro e Mkhitaryan lavorano per il rientro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Calhanoglu rassicura Chivu, Lautaro e Mkhitaryan lavorano per il rientro Articoli correlati Infortunati Inter, Lautaro e Mkhitaryan lavorano per il rientro. La situazionedi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, il capitano argentino e il centrocampista armeno accelerano le tappe ad Appiano Gentile per tornare... Ultimissime Inter LIVE: Barella e Calhanoglu prossimi al rientro, Chivu sfida SpallettiSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... Aggiornamenti e notizie su Ultimissime Inter Temi più discussi: Inter, le ultime verso la Fiorentina: Calhanoglu torna in regia. Conferma per Carlos Augusto; Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Solomon, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Bastoni, Bonny e Pio Esposito; Inter, Lautaro e Bastoni saltano la Fiorentina per infortunio. Le ultime news; Fiorentina-Inter, probabili formazioni e ultime notizie: out Bastoni, torna Calhanoglu in mezzo al campo. Inter, Calhanoglu ko in Nazionale: le ultime dalla TurchiaLe ultime Inter news sull'infortunio di Calhanoglu con la Turchia. Solo crampi: sarà a disposizione di Montella per il Kosovo ... interlive.it Calhanoglu al veleno: «Passaggio dal Milan all’Inter? Mai ricevuta un’offerta reale dei rossoneri. Ecco come ho deciso»Calhanoglu, regista dell’Inter ed ex Milan, è tornato sul contestato passaggio dai rossoneri ai nerazzurri: le dichiarazioni In un’intima intervista rilasciata a Kafa Sport direttamente dal centro spo ... milannews24.com FcInterNews.it. . Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews. Le ultimissime alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff dei Mondiali. Spazio anche ai rumors attorno al futuro di Alessandro Bastoni che arrivano non solo dalla Spagna. - facebook.com facebook Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime x.com