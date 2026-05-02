Udinese travolge il Torino | successo netto verso i 50 punti

L'Udinese ha vinto con un risultato netto contro il Torino, avvicinandosi ai 50 punti in classifica. Durante la partita, il portiere ha compiuto una parata decisiva salvando la propria squadra dal gol immediato. Il direttore di gara ha annullato un gol di Zaniolo per una posizione irregolare dell'attaccante. La partita si è conclusa con un successo importante per l'Udinese, che continua la sua corsa nella stagione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Okoye a salvare l'Udinese dal gol immediato?. Perché il gol di Zaniolo è stato annullato dal direttore d'arbitraggio?. Chi ha deciso il raddoppio friulano con il colpo di testa?. Quali falle difensive hanno condotto il Torino alla seconda peggiore difesa?.? In Breve Cerimonie pre-partita per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli e Alex Zanardi.. Gol di Ehizibue al recupero del primo tempo e di Kristensen al 51'.. Okoye salva la porta su tiro di Simeone al quarto minuto di gioco.. Torino seconda peggiore difesa del campionato dopo il dato statistico del Pisa.. L’Udinese ha conquistato una vittoria convincente per 2-0 contro il Torino nel match disputato sabato 02 maggio 2026, consolidando la propria posizione in classifica con un successo fondamentale per gli obiettivi stagionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udinese travolge il Torino: successo netto verso i 50 punti L’Udinese vince a Torino #TORINOUDINESE Notizie correlate Leggi anche: L'Udinese ritrova i tre punti in casa, battuto 2-0 il Torino Vado travolge la NovaRomentin: 3-0 netto verso la Serie C? Cosa sapere Il Vado batte la NovaRomentin 3-0 il 26 aprile 2026 con gol di Raffini, Ciccone e Vita. Contenuti utili per approfondire Udinese-Torino 2-0: partita complicata per i granataTorino battuto 2-0 a Udine: Ehizibue e Kristensen decidono il risultato di una gara difficile per la squadra granata. torinofree.it Serie A, Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0, Atalanta-Genoa 0-0Pareggio tra Como e Napoli ed all'Inter domenica contro il Parma basterà un punto per conquistare aritmeticamente lo scudetto ... rtl.it