L'Udinese torna a vincere tra le mura amiche dopo due mesi battendo il Torino 2-0 al Bluenergy Stadium. Ehizibue e Kristensen sono stati i marcatori della partita, contribuendo alla vittoria della squadra. La gara si è disputata davanti ai tifosi friulani, con l'Udinese che ora punta a raggiungere i 50 punti in classifica.

Ehizibue e Kristensen decidono la sfida del Bluenergy Stadium. UDINE - L'Udinese ritrova il successo in casa, che mancava da due mesi, e mette nel mirino quota 50 in campionato. I ragazzi di Kosta Runjaic stendono 2-0 il Torino nel match del Bluenergy Stadium valevole per la trentacinquesima giornata della Serie A: decidono la sfida le reti di Ehizibue e Kristensen. Dopo appena 4' la formazione ospite si rende pericolosa con una conclusine di Simeone, che però viene neutralizzata da Okoye. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere, tant'è che all'11' arriva un insidioso tiro di Kabasele, che viene deviato da Coco.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Udinese ritrova i tre punti in casa, battuto 2-0 il Torino

TORINO-UDINESE | PRESS CONFERENCE | MARCO BARONI

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