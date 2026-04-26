Il Vado ha conquistato una vittoria netta contro la NovaRomentin, conclusa con un punteggio di 3-0 il 26 aprile 2026. I gol sono stati segnati da Raffini, Ciccone e Vita. La partita si è giocata in un contesto che ha visto il Vado rafforzare la propria posizione in classifica, avvicinandosi alla promozione in Serie C.

? Cosa sapere Il Vado batte la NovaRomentin 3-0 il 26 aprile 2026 con gol di Raffini, Ciccone e Vita.. Il trionfo in trasferta accorcia le distanze in classifica verso la promozione in Serie C.. Il Vado conquista un trionfo netto sul campo della NovaRomentin con un finale di 3-0 che accorcia drasticamente le distanze e proietta i rossoblù verso la Serie C, grazie a una prestazione convincente di Vita e Raffini. La domenica pomeriggio del 26 aprile 2026 ha regalato un momento di svolta per le ambizioni dei padroni di casa del Vado. In un contesto dove tre punti potevano cambiare radicalmente le sorti della classifica, i ragazzi guidati da Marco Sesia hanno saputo gestire il ritmo della gara contro una NovaRomentin che, pur nella sua difficile stagione, ha provato a reagire senza successo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vado travolge la NovaRomentin: 3-0 netto verso la Serie C

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