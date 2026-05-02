Nella sfida tra Udinese e Torino, l'allenatore dei friulani cerca una risposta dopo le ultime prestazioni, mentre il tecnico dei granata si prepara a sfidare l’avversario con alcune novità in formazione. In particolare, si discute sulla possibile sostituzione di Ismajli in difesa per contenere Buksa e sull’effetto che potrà avere l’inserimento di Lennon Miller nel sistema di gioco di Runjaic.

? Cosa scoprirai Chi sostituirà Ismajli nella difesa del Torino per contenere Buksa?. Come influirà l'inserimento di Lennon Miller sul gioco di Runjaic?. Perché il Torino è riuscito a fermare l'Inter nell'ultimo turno?. Quali sostituti cambieranno l'equilibrio fisico della gara nel secondo tempo?.? In Breve Udinese undicesima con 44 punti, Torino tredicesimo con 41 punti.. Runjaic inserisce Miller e Buksa a scapito di Piotrowski e Gueye.. D'Aversa schiera Marianucci e Casadei al posto di Ismajli e Adams.. Torino imbattuto da quattro partite dopo il 2-2 contro l'Inter.. L’Udinese accoglie il Torino al Dacia Arena in questo sabato 02 maggio 2026 con l’obiettivo di spezzare una striscia negativa che penalizza la classifica della Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udinese-Torino: Runjaic punta al riscatto, D’Aversa sfida il Furlan

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