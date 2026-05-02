Udinese-Torino le formazioni ufficiali | Runjaic punta su Buksa D' Aversa con Casadei dal 1'

Alle 15 si gioca la partita tra Udinese e Torino, valevole per la 35ª giornata di campionato, allo stadio Bluenergy. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con l'allenatore dell'Udinese che schiera Buksa in attacco, mentre D'Aversa opta per Casadei dal primo minuto. Entrambi i tecnici hanno deciso le scelte di formazione in vista di questa sfida.

Udinese e Torino si affrontano al Bluenergy Stadium per il primo match del sabato della 35ª giornata di Serie A. Runjaic, alla ricerca di un successo che manca da due turni, schiera Okoye in porta e Kristensen, Kabasele, Solet in difesa. In mezzo spazio ad Atta, Miller ed Ekkelenkamp, mentre sulle fasce ci saranno Ehizibue e Kamara. In avanti il tandem Zaniolo-Buksa. D'Aversa, reduce da quattro risultati utili consecutivi, risponde con Paleari in porta, protetto da Marianucci, Coco ed Ebosse. A centrocampo agiranno Ilkhan, Casadei, Gineitis, affiancati da Lazaro e Obrador. Simeone sarà il riferimento offensivo, supportato alle spalle da Vlasic.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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