Le formazioni ufficiali di Torino e Verona sono state annunciate per la partita della 32ª giornata di campionato, in programma alle 15 allo stadio. L'allenatore del Torino ha deciso di schierare Casadei, mentre quello del Verona punta su Harroui. Entrambe le squadre si preparano ad affrontare la sfida con le scelte fatte per questa occasione.

Nella 32ª giornata di Serie A il Torino ospita il Verona: calcio d’inizio alle 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. D’Aversa si affida a Paleari tra i pali, protetto dalla difesa a tre composta da Coco, Ismajli ed Ebosse. In cabina di regia spazio a Casadei e Gineitis, con Pedersen e Obrador sulle corsie esterne. Sulla trequarti agirà Vlasic alle spalle dei due centravanti Simeone e Adams. Risponde Sammarco con Montipò in porta e una linea difensiva a tre con Nelsson, Edmundsson e Frese. A centrocampo Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede, mentre sugli esterni spazio a Oyegoke e Belghali. In avanti confermata la coppia composta da Bowie e Harroui.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Verona, le formazioni ufficiali: D'Aversa con Casadei, Sammarco punta su Harroui

LIVE Alle 15 Torino-Verona, le ufficiali: D'Aversa con Adams-Simeone, Sammarco con Harroui-BowieDopo il successo nella gara di andata, i granata potrebbero battere gli scaligeri in entrambi gli incontri stagionali per la prima volta dalla Serie...

Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali: Palladino con Krstovic, Sammarco punta su BowieAtalanta e Verona si preparano a scendere in campo per la 30ª giornata di Serie A 2025-26.