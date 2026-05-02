Udinese-Torino 2 | 0 | Il fattore k è decisivo per il ritorno alla vittoria

L'Udinese torna a vincere in casa dopo due mesi, battendo il Torino con il risultato di 2 a 0. L'ultima vittoria dei friulani al Bluenergy Stadium risale al 2 marzo, quando avevano superato la Fiorentina con un punteggio di 3 a 0. La partita ha visto un fattore decisivo che ha contribuito al risultato finale.

L'Udinese vince di nuovo in casa dopo due mesi di astinenza. L'ultima vittoria al Bluenergy Stadium risale infatti al 2 marzo, quando gli uomini di Runjaic si imposero per 3 a 0 contro la Fiorentina. Il momento giusto per farlo considerando le celebrazioni durante il pre partita per il.🔗 Leggi su Udinetoday.it TORINO-UDINESE 1-2 | HIGHLIGHTS | 19ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate Leggi anche: Il Bologna torna alla vittoria e sbanca Torino: decisivo un super Castro Pronostico Sudafrica-Panama: ecco il fattore decisivoLa prima di una doppia amichevole – un altro match tra queste due nazionali è in programma il 30 marzo – che vede due squadre che saranno sicuramente... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Udinese-Torino, al Bluenergy Stadium per ricordare; Pronostico Udinese-Torino quote e analisi gara 35ª giornata Serie A; Udinese-Torino: probabili formazioni e statistiche; Udinese - Torino. Serie A: Udinese batte Torino 2-0I friulani domano il Toro con un secco 2-0. Dopo il vantaggio nel recupero del primo tempo grazie alla zampata di Ehizibue, nella ripresa i padroni di casa chiudono i conti al 51’ con il sigillo di Kr ... ansa.it Udinese-Torino 2-0, le pagelle: Kristensen spicca, Obrador distrattoRisultato finale: Udinese-Torino 2-0 UDINESE Okoye 6,5 - Subito costretto ad aprire l'alettone sul tentativo all'altezza del dischetto da parte. tuttomercatoweb.com SERIE A | Udinese batte Torino 2-0, gol di Ehizibue, raddoppia Kristensen #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/05/02/serie-a-udinese-batte-torino-2-0_3a9df244-f1b0-4a91-888a-bd53afdd99c2.html - facebook.com facebook #Udinese- #Torino, le formazioni ufficiali x.com