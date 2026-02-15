Il Bologna torna alla vittoria e sbanca Torino | decisivo un super Castro

Il Bologna ha vinto a Torino perché Castro ha segnato due gol decisivi. La squadra di Thiago Motta ha dominato la partita dall'inizio, portando a casa una vittoria importante dopo una serie di risultati negativi. I tifosi rossoblù festeggiano, soprattutto per la prestazione del centrocampista brasiliano, che ha dimostrato grande determinazione.

Bologna, 15 febbraio 2026 – Il Bologna espugna l’Olimpico di Torino. Si interrompe, almeno per un turno, il momento sfortunato de rossoblù. La squadra di Italiano finalmente ottiene una vittoria, 2-1 a Torino grazie a un autogol e a una rete di Castro che fissa il risultato a favore del club di Saputo. Vittoria ritrovata e tre punti fondamentali per Rowe e compagni che finalmente muovono la classifica. Primo tempo senza reti. Il Bologna ci prova nei primi minuti, con una serie di manovre offensive che poggiano sul perno Castro. L’argentino ci prova su cross di Miranda ma Paleari blocca. Al 25’ ci prova anche Simeone per il Toro ma Skorupski blocca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Bologna torna alla vittoria e sbanca Torino: decisivo un super Castro Torino-Bologna 1-2, rossoblù corsari con un super Castro Il Bologna ha vinto 2-1 contro il Torino, a causa di un gol di Castro che ha deciso la partita. Torino-Bologna 1-2, i rossoblù tornano a vincere con un super Castro Il Bologna ha battuto il Torino 2-1 grazie a un gol spettacolare di Castro, dopo che l'autorete di Vlasic aveva portato avanti i padroni di casa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bologna-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Nuovo stadio Bologna, l'apertura di Lepore che ripassa la palla al club: Pronti a valutare l'ipotesi; Bologna-Lazio per un posto al sole della semifinale; Basket, la Virtus Bologna passa a Brescia e torna in testa. Presentata la Final Eight di Coppa Italia a Torino. Serie A Il Bologna torna a vincere: 2-1 a Torino. Tra poco Napoli-RomaNapoli-Roma: big match per la Champions Secondo big match di giornata. Va in scena al Diego Armando Maradona. Napoli e Roma si affrontano per una partita di alta classifica, che sa di lotta Champions. msn.com Un Bologna grintoso torna alla vittoria dopo un mese: 2-1 sul TorinoTre punti in trasferta, grazie all’autorete di Vlasic e il sigillo di Castro. Bernardeschi e Rowe fra i trascinatori dei rossoblù ... bologna.repubblica.it Serie A, il Bologna torna alla vittoria: 1-2 al Torino bit.ly/4csDGLd #AsRoma x.com Primavera, domani alle 15 Bologna-Torino Torna in campo domani il Bologna Primavera, in occasione del 25° turno di campionato. Alle ore 15, presso il Granarolo Youth Center di Crespellano, la sfida contro il Torino. La gara sarà trasmessa in diretta su Spor facebook