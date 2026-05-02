Udinese-Torino 2-0 | i gol di Ehizibue e Kristensen valgono il decimo posto

Nell'anticipo di sabato della trentacinquesima giornata di campionato, l'Udinese ha battuto il Torino con un punteggio di 2-0 alla Dacia Arena. I gol sono stati segnati da Ehizibue e Kristensen, portando la squadra friulana al decimo posto in classifica. La partita si è svolta con l'Udinese che ha controllato il risultato, mantenendo il vantaggio acquisito nel corso del primo tempo.

Udine, 2 maggio 2026 – L'Udinese costruisce e poi controlla: 2-0 al Torino alla Dacia Arena nell'anticipo del sabato della trentacinquesima giornata. La squadra di Runjaic trova le reti nella parte centrale della gara: allo scadere del primo tempo con Ehizibue e all'inizio della ripresa con Kristensen. I friulani salgono al decimo posto a quota 47, sorpassando momentaneamente il Sassuolo, e si trovano a -1 dalla coppia formata da Lazio e Bologna. Il Torino manca l'aggancio e rimane al tredicesimo posto con 41 punti. Le formazioni ufficiali. UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Udinese-Torino 2-0: i gol di Ehizibue e Kristensen valgono il decimo posto Torino-Udinese 1-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Udinese Torino 2-0, Ehizibue e Kristensen manda ko i granata. Il resoconto del matchdi Francesco SpagnoloUdinese Torino 2-0, le reti di Ehizibue e Kristensen regalano la vittoria ai padroni di casa. Torino - Lazio finisce 2-0, Sarri resta fermo al decimo postoAGI - Alla prima di Roberto D'Aversa sulla panchina granata, il Torino batte la Lazio 2-0 in casa nella 27esima giornata di Serie A. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Udinese-Torino, al Bluenergy Stadium per ricordare; Pronostico Udinese-Torino quote e analisi gara 35ª giornata Serie A; Udinese-Torino: probabili formazioni e statistiche; Udinese - Torino. Serie A: Udinese batte Torino 2-0I friulani domano il Toro con un secco 2-0. Dopo il vantaggio nel recupero del primo tempo grazie alla zampata di Ehizibue, nella ripresa i padroni di casa chiudono i conti al 51’ con il sigillo di Kr ... ansa.it Udinese-Torino 2-0, le pagelle: Kristensen spicca, Obrador distrattoRisultato finale: Udinese-Torino 2-0 UDINESE Okoye 6,5 - Subito costretto ad aprire l'alettone sul tentativo all'altezza del dischetto da parte. tuttomercatoweb.com SERIE A | Udinese batte Torino 2-0, gol di Ehizibue, raddoppia Kristensen #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/05/02/serie-a-udinese-batte-torino-2-0_3a9df244-f1b0-4a91-888a-bd53afdd99c2.html - facebook.com facebook #Udinese- #Torino, le formazioni ufficiali x.com