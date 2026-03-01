Torino - Lazio finisce 2-0 Sarri resta fermo al decimo posto

Nel match di Serie A tra Torino e Lazio, i padroni di casa si sono imposti per 2-0 nella 27esima giornata. Questa è la prima partita di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino. La Lazio, invece, resta al decimo posto in classifica. La partita si è giocata allo stadio di Torino e ha visto i granata ottenere la vittoria davanti al proprio pubblico.

AGI - Alla prima di Roberto D'Aversa sulla panchina granata, il Torino batte la Lazio 2-0 in casa nella 27esima giornata di Serie A. Decisivo il tandem Simeone-Zapata, in gol rispettivamente al 21' e al 53', che riportano i piemontesi al successo dopo un mese esatto. Il Torino sale a quota 30 punti allungando a +6 sulla zona retrocessione occupata dal Lecce. Lazio scarica e sterile in fase offensiva. Terza partita consecutiva senza segnare per la squadra di Maurizio Sarri, che resta ferma al decimo posto con 34 punti. Nella prossima giornata la Lazio ospiterà il Sassuolo all'Olimpico (9 marzo ore 20.45). In mezzo la semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta (4 marzo ore 21.