Udinese Torino 2-0 Ehizibue e Kristensen manda ko i granata Il resoconto del match

Nella partita tra Udinese e Torino, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria per 2-0. Le reti sono state segnate da Ehizibue e Kristensen, che hanno portato i tre punti alla squadra friulana. La gara si è svolta senza ulteriori variazioni sul risultato, con l’Udinese che ha mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio.