Udinese Torino 2-0 Ehizibue e Kristensen manda ko i granata Il resoconto del match
Nella partita tra Udinese e Torino, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria per 2-0. Le reti sono state segnate da Ehizibue e Kristensen, che hanno portato i tre punti alla squadra friulana. La gara si è svolta senza ulteriori variazioni sul risultato, con l’Udinese che ha mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio.
di Francesco Spagnolo Udinese Torino 2-0, le reti di Ehizibue e Kristensen regalano la vittoria ai padroni di casa. Per i granata una sconfitta che non cambia la classifica. Il match tra Udinese e Torino si chiude con una vittoria solida dei padroni di casa, capaci di gestire i momenti chiave della gara e di colpire con cinismo. La partita inizia subito con ritmi intensi: già al 4?, S imeone impegna Okoye, che risponde presente con un intervento provvidenziale. L’Udinese, però, non resta a guardare e al 22? accarezza il vantaggio con Zaniolo, ma il gol viene annullato dal VAR per una posizione irregolare. La pressione bianconera non accenna a diminuire e, proprio prima dell’intervallo, la sblocca Ehizibue al 46?.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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