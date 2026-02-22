Bologna-Udinese il pronostico | Orsolini sa come far male ai friulani

Orsolini ha segnato un gol decisivo contro l'Udinese, dimostrando di saper mettere in difficoltà i friulani. La causa di questa situazione risiede nella sua abilità nel creare occasioni da rete, soprattutto contro questa squadra. Con la sua velocità e precisione, il giocatore bolognese ha già contribuito a diversi risultati positivi contro l'Udinese. La sua presenza in campo resta un pericolo costante per la difesa avversaria. La partita si preannuncia aperta e ricca di emozioni.

© Gazzetta.it - Bologna-Udinese, il pronostico: Orsolini sa come far male ai friulani