Nel match tra Pisa e Torino, i granata riescono a ottenere una vittoria per 1-0 grazie a un gol nel finale di Adams. La partita si conclude con i toscani sempre più vicini alla retrocessione, mentre il risultato permette ai torinesi di mantenere saldo il loro posizionamento in classifica. Il confronto si è svolto senza ulteriori interventi significativi, con il gol decisivo che ha deciso l’esito dell’incontro.

di Francesco Spagnolo Pisa Torino 0-1, un guizzo nel finale di Adams regala tre punti d’oro ai granata. Per i toscani l’incubo retrocessione è sempre più vicino. Il match tra Pisa e Torino si è concluso con un risultato che premia la concretezza dei granata, capaci di espugnare l’Arena Garibaldi in una sfida intensa e ricca di capovolgimenti di fronte. La partita ha visto i padroni di casa lottare fino all’ultimo secondo, ma a decidere l’incontro è stata una fiammata degli ospiti nella ripresa. Sin dai primi minuti, la sfida tra Pisa e Torino ha mostrato un ritmo controllato. La squadra di Oscar Hiljemark ha cercato di imporre il proprio gioco attraverso il possesso palla e la spinta di Tramoni, mentre il Torino di D’Aversa ha risposto con trame rapide e le incursioni di Pedersen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pisa Torino 0-1, toscani sempre più vicini alla retrocessione. Adams regala i tre punti ai granata. Il resoconto del match

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Ché Adams sblocca e decide Pisa-Torino: i toscani restano all'ultimo posto in classifica facebook

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