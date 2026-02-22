Genoa Torino 3-0 nuovo flop dei granata | il tris del Grifone mette in serio pericolo la panchina di Baroni Il resoconto del match

Il Genoa ha battuto il Torino 3-0, a causa di una difesa granata imprecisa e poco compatta. Il risultato mette in discussione la posizione dell’allenatore, che ora rischia di essere esonerato. I padroni di casa hanno dominato il gioco fin dal primo tempo, segnando due reti rapide. La squadra ospite ha mostrato molte lacune nel reparto difensivo. La vittoria rafforza la rincorsa del Genoa verso la salvezza, mentre il Torino deve reagire.

Genoa Torino 3-0, il Grifone continua la rincorsa verso la salvezza. Per Baroni ora la panchina si fa sempre più traballante. I dettagli. La ventiseiesima giornata di Serie A ha regalato una serata di pura estasi al pubblico di Marassi, dove la sfida Genoa Torino si è trasformata in un monologo rossoblù. Gli uomini di De Rossi hanno interpretato il match con una ferocia e una precisione tattica ammirevoli, ritrovando i tre punti dopo un periodo complicato e lasciando i granata in una crisi d'identità che ora spaventa seriamente la piazza piemontese. Il match si è indirizzato prepotentemente verso la Liguria già nella prima frazione di gioco.