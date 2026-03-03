Ucraina Zelensky sente von der Leyen Ue al lavoro per sbloccare prestito da 90 miliardi a Kiev

Oggi la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, avrà un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’obiettivo è discutere delle procedure per sbloccare un prestito da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. L’incontro si svolge in un momento di attenzione internazionale sulla situazione nel paese e sulle iniziative finanziarie in corso.