Ucraina Zelensky sente von der Leyen Ue al lavoro per sbloccare prestito da 90 miliardi a Kiev
Oggi la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, avrà un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’obiettivo è discutere delle procedure per sbloccare un prestito da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. L’incontro si svolge in un momento di attenzione internazionale sulla situazione nel paese e sulle iniziative finanziarie in corso.
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen avrà questo pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensk. In agenda anche la discussione delle opzioni per erogare all'Ucraina i fondi di cui ha bisogno, alla luce del blocco del prestito da 90 miliardi di euro da parte di Ungheria e.
Guerra Ucraina-Russia, c’è l’accordo Ue per 90 miliardi a Kiev. Mosca: “Stop a beni russi sconfitta per Von Der Leyen”, news in direttaLe ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di venerdì 19 dicembre 2025.
Russia-Ucraina, oggi i primi 4 anni della guerra. Von der Leyen: “Pace alle condizioni di Kiev”. Leader Ue da ZelenskyLeader Ue da Zelensky, ma l’Ungheria lo attacca: “Fomenta il caos per rovesciare Orban”.
Ucraina, Zelensky sente von der Leyen. Ue al lavoro per sbloccare prestito da 90 miliardi a Kiev. Colloquio tra Vladimir Putin e Viktor Orban: al centro la questione degli ungheresi che hanno combattuto al fianco delle forze ucraine detenuti dalla Russia. La presidente della Commissione Europea Urs
Attacco con droni russi su Kiev. Zelensky: Non lascerò mai il Donbass e gli ucraini che lo abitano. Donald Trump: Da Biden troppe armi gratis a Barnum-Zelensky, ora le scorte non bastano. Le scorte di munizioni degli Stati Uniti non sono mai state così elevate e di così alta qualità, né nella fasc
"Non lascerò mai il Donbass e i 200mila ucraini che lo abitano", dice Zelensky intervistato dal Corriere della Sera. "I negoziati seri inizieranno quando l'esercito di Putin inizierà a rimpicciolirsi. Sono prossimi alla crisi. Le perdite eguagliano le nuove
Paralimpiadi, vietata divisa all'Ucraina con una mappa geografica: "È propaganda politica"