Ucraina l’ultimatum di Fico | ‘Senza petrolio la Slovacchia cesserà le forniture elettriche di emergenza’

Il governo slovacco ha annunciato che, a causa del blocco dei rifornimenti di petrolio da parte dell’Ucraina, potrebbe interrompere le forniture di energia di emergenza alla popolazione. Il primo ministro Fico ha avvertito che, se la situazione non si risolverà, la Slovacchia smetterà di ricevere elettricità in emergenza, peggiorando le difficoltà nelle zone colpite dal freddo. La decisione arriva dopo che Kiev ha sospeso i flussi di petrolio, creando tensioni tra i due paesi.

Quella tra Ucraina e Slovacchia una disputa energetica ma anche una crepa politica che si allarga dentro l'Unione europea mentre la guerra continua a ridisegnare alleanze e interessi e a toccare nervi scoperti. Il primo ministro slovacco, Robert Fico ha scelto i social per lanciare a Kiev un avvertimento netto, senza diplomazie: se lunedì non riprenderà il transito del petrolio verso la Slovacchia attraverso il gasdotto Druzhba, Bratislava interromperà la fornitura di energia elettrica di emergenza all'Ucraina. Nelle parole del premier non c'è solo la minaccia tecnica di uno stop energetico, ma anche la rivendicazione di una sovranità ferita.