Ucraina l’analisi di Kiev | Rallenta avanzata forze russe ecco dove Mosca perde territorio

A aprile, l’avanzata delle forze russe in Ucraina ha subito un rallentamento evidente. Secondo fonti ufficiali di Kiev, i progressi militari di Mosca si sono fermati in diverse zone, con alcune aree che hanno visto una perdita di territorio. La situazione sul campo rimane in evoluzione, mentre le autorità ucraine continuano a monitorare gli sviluppi e a comunicare i risultati delle operazioni in corso.

(Adnkronos) – Nel mese di aprile, è rallentata in modo significativo l'avanzata delle forze russe in Ucraina. Rispetto al mese precedente, i russi hanno acquisito il 12 per cento in meno di territorio. E questo andamento, segnala il sito di analisi militari ucraino DeepState, viene registrato malgrado un aumento complessivo degli attacchi del 2,2 per. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Kiev: “1.780 mercenari africani fra le forze russe” Putin chiama Trump: “L’avanzata russa spinga Kiev ai negoziati”. Mosca apre sul gas all’Europa. Il tycoon: “La guerra finirà presto”Al decimo giorno di guerra in Iran squillano i telefoni del Cremlino e della Casa Bianca: da una parte lo zar Vladimir Putin , dall’altra il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Perché l’Ucraina sceglie il nucleare 40 anni dopo Chernobyl; Soldati demoralizzati, civili stremati, comandanti ridicoli: così la Russia usa l'AI come arma psicologica contro l'Ucraina. È la scuola della dezinformatsiya sovietica; Guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina: il 20º ciclo di severe sanzioni UE colpisce i proventi energetici, il complesso militare-industriale, il commercio e i servizi finanziari, cripto-attività comprese; La Polonia punta per il futuro su armata di droni ucraini. Guerra Ucraina Russia, Trump: Conflitto duro, ma credo lo risolveremo. LIVELo ha detto il presidente americano Donald Trump. Intanto secondo Zelensky gli attacchi condotti con droni iraniani contro le infrastrutture petrolifere russe hanno provocato danni per sette miliardi ... tg24.sky.it Record di droni russi sull'Ucraina ad aprile, quasi 6.600 uav a lungo raggioKIEV, 01 MAG - Record di attacchi russi con i droni in Ucraina ad aprile. Lo rileva un'analisi dell'Afp basata sui dati pubblicati dall'aeronautica militare ucraina. Secondo la rilevazione, Mosca ha l ... ansa.it Le Forze armate russe hanno conquistato 10 città questa settimana: sei nelle regioni di Kharkiv e Sumi, dove le truppe di Mosca stanno cercando di stabilire una zona di sicurezza, e quattro nella regione ucraina annessa di Donetsk, ha riferito il ministero della - facebook.com facebook La libertà di stampa è al minimo da 25 anni, mentre #Ucraina supera Stati Uniti e Italia - Valigia Blu x.com