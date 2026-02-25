Kiev | 1.780 mercenari africani fra le forze russe

Ministero Esteri ucraino: “Oltre 1.780 mercenari africani combattono fra le forze russe” Oltre 1.780 mercenari provenienti da 36 Paesi africani combattono contro l’Ucraina nelle fila delle forze russe, reclutati da Mosca attraverso “schemi fraudolenti”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha in una conferenza stampa congiunta a Kiev con l’omologo ghanese Samuel Okudzeto Ablakwa. Il capo della diplomazia ucraina ha aggiunto di aver discusso il tema con “molti” omologhi africani, informandoli su “casi specifici”, e ha riferito di “una reazione chiara”, con decisioni mirate a “rafforzare la responsabilita’” dei mercenari che combattino al fianco delle forze russe. Sybiha ha infine detto che con alcuni Paesi sono state concordate campagne di informazione congiunte per prevenire le “azioni fraudolente” di reclutamento da parte russa.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Nella notte forze russe attaccano KievLa notte scorsa, Kiev è stata di nuovo colpita dai raid russi.

Mediterraneo bollente, le petroliere russe e gli equilibri fra alleatiUna petroliera sospettata di essere parte di una flotta russa non ufficiale è stata sequestrata vicino Marsiglia, con il capitano arrestato.