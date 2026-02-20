Ucraina dentro l' edificio danneggiato dopo l' attacco russo su Zaporizhzhia | almeno 3 i feriti

Un attacco russo a Zaporizhzhia ha causato danni a un edificio e ferito almeno tre persone. Il Servizio di emergenza ucraino ha confermato che le persone sono state colpite mentre si trovavano all’interno dell’edificio danneggiato. Le squadre di soccorso stanno lavorando sul posto per aiutare i feriti e valutare i danni strutturali. La zona rimane sotto stretto controllo delle autorità locali, che monitorano la situazione.

Il Servizio di emergenza statale dell'Ucraina ha riferito che almeno tre persone sono rimaste ferite dopo l'ultimo attacco russo a Zaporizhzhia. Una bomba ha danneggiato un edificio residenziale di quattro piani. A quasi quattro anni dall'inizio della cosiddetta operazione militare, la Russia controlla circa il 20% del territorio ucraino.