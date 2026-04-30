Il 62enne Angelo Pizzi ucciso a colpi di pistola per errore in ristorante a Bisceglie | era un cameriere

Un uomo di 62 anni è stato colpito e ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. La vittima, che lavorava come cameriere, è stata raggiunta da colpi di pistola e la sua morte è avvenuta sul posto. La dinamica dell’incidente e eventuali dettagli sulle circostanze sono ancora oggetto di indagini. Nessun’altra persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Si chiamava Angelo Pizzi l'uomo di 62 anni ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. Era un dipendente del locale, un cameriere, e sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. Diversi, pare una quindicina, i colpi di arma da fuoco sparati da due persone che avevano i volti coperti e hanno fatto irruzione nel ristorante per poi fuggire subito dopo l’agguato. Le indagini dei carabinieri della locale tenenza e del nucleo investigativo coordinati dalla Dda di Bari.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il 62enne Angelo Pizzi ucciso a colpi di pistola per errore in ristorante a Bisceglie: era un cameriere Notizie correlate Colpi di pistola esplosi in un ristorante a Bisceglie: ucciso 62enne Angelo PizziUn uomo di 62 anni, Angelo Pizzi, è morto a Bisceglie, nella provincia Bat, a seguito di una sparatoria avvenuta in un ristorante. Sparatoria a Bisceglie in un ristorante: ucciso il 62enne Angelo Pizzi per errore, killer in fugaI dubbi di Infantino sui proiettili Si chiamava Angelo Pizzi l’uomo di 62 anni ucciso la sera di giovedì 30 agosto in un ristorante di Bisceglie ,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Colpi di pistola esplosi in un ristorante a Bisceglie: ucciso 62enne Angelo Pizzi; Bisceglie, sparatoria in un ristorante. Ucciso un cameriere 62enne; Paura a Bisceglie, sparatoria in un ristorante: ucciso il 62enne Angelo Pizzi, indagini su possibile collegamento con altri delitti; Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante. Il 62enne Angelo Pizzi ucciso a colpi di pistola per errore in ristorante a Bisceglie: era un cameriereSi chiamava Angelo Pizzi l'uomo di 62 anni ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. Era un dipendente del locale, un cameriere, e ... gazzettadelsud.it Paura a Bisceglie, sparatoria in un ristorante: ucciso il 62enne Angelo Pizzi, indagini su possibile collegamento con altri delittiDue persone con il volto coperto sono entrate nel ristorante e hanno aperto il fuoco davanti ad alcuni turisti stranieri, esplodendo circa una quindicina di colpi di arma da fuoco. Dopo l’attacco i du ... giornaledipuglia.com Bisceglie, spari in un ristorante: ucciso un uomo per errore Angelo Pizzi, 62 anni, è la vittima del raid armato in pieno centro, almeno 15 colpi esplosi. Ipotesi errore, indaga la DDA di Bari - facebook.com facebook Si chiamava Angelo Pizzi l'uomo di 62 anni ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. Era un dipendente del locale, un cameriere, e sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece de x.com