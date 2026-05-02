Un uomo di 67 anni è stato trovato morto il 1° maggio a Bari, con una sparizione che risaliva a circa due mesi prima. Le indagini hanno portato alla confessione dell’omicida, che ha ammesso di aver ucciso per un debito di soli 30 euro. La lite che ha scatenato l’omicidio è stata collegata a questa somma di denaro, secondo quanto riferito dagli inquirenti.

Un ammanco di soli 30 euro all’origine della lite che avrebbe portato all’uccisione di Michelangelo Scamarcia, uomo di 67 anni, che il 1° maggio è stato ritrovato morto ma la cui sparizione risaliva ormai a due mesi prima. È questa la tesi degli inquirenti che hanno interrogato e ottenuto la confessione dell’omicida, il 42enne cinese Wei Lin. Cosa è emerso. Il corpo di Scamarcia è stato ritrovato in evidente stato di decomposizione nelle scorse ore:. come detto, per il delitto è già stato fermato e interrogato il titolare del negozio “Moda Casa” che ha confessato di aver soffocato la vittima con un sacchetto di plastica. Secondo gli inquirenti, l’uomo sarebbe morto almeno un paio di settimane fa se non addirittura il giorno della sua scomparsa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ucciso per 30 euro”: confessa l’omicida dell’uomo ucciso a Bari

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