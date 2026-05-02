Ubaldo Manuali nuova condanna per il netturbino accusato di ripetute violenze sessuali

Ubaldo Manuali, il netturbino di 61 anni di Cerveteri già noto alle cronache come il "sosia di Keanu Reeves", ha ricevuto una nuova condanna. Il tribunale di Roma ha inflitto all'uomo altri sette anni di carcere per violenza sessuale aggravata. La sentenza, come riporta ViterboToday, si riferisce.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Temi più discussi: Ubaldo Manuali, nuova condanna a 7 anni: Compagna narcotizzata con il limoncello e violentata; Ubaldo Manuali, lo stupratore che si spacciava per Keanu Reeves condannato ad altri sette anni; Ubaldo Manuali condannato a sette anni per abusi sulla fidanzata; Droga, violenta le donne e condivide i video: Ubaldo Manuali condannato ad altri 7 anni, quattro vittime.

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