Arrestato il bidello accusato di violenze sessuali su 10 minori | è ai domiciliari

Il bidello di Brindisi è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver molestato sessualmente dieci studentesse minorenni nella scuola dove lavorava. La scoperta delle presunte violenze ha portato gli inquirenti a intervenire immediatamente. Le ragazze, tutte tra i 12 e i 16 anni, avevano confidato le proprie esperienze alle insegnanti, che hanno segnalato il caso alle autorità. Ora, il sospettato si trova agli arresti domiciliari mentre proseguono le indagini. La vicenda ha suscitato forte scalpore tra genitori e insegnanti.

Lui nega gli addebiti, la difesa prepara il Riesame. Gli episodi sarebbero andati avanti per oltre un anno, all'interno di una scuola media in un Comune del Brindisino. Per una psicologa le testimonianze delle giovani vittime sarebbero genuine BRINDISI - È stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari il collaboratore scolastico accusato di aver perpetrato atti sessuali su dieci ragazze minorenni, nella scuola in cui prestava servizio. L'indagine condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura di Brindisi è dunque sfociata nella richiesta di misura cautelare avanzata dal pm Giovanni Marino il 28 gennaio ed eseguita dai militari nei giorni scorsi, su ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Barbara Nestore.🔗 Leggi su Brindisireport.it

