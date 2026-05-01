Ubaldo Manuali nuova condanna a 7 anni | Compagna narcotizzata con il limoncello e violentata

Un uomo di 61 anni di Cerveteri, noto anche per la somiglianza con un attore famoso, è stato condannato a sette anni di carcere. La sua attività criminosa consisteva nel narcotizzare le vittime con limoncello, violentandole e registrando le aggressioni. La condanna rappresenta l’ultimo episodio di una serie di procedimenti giudiziari a suo carico.

Nuova condanna per Ubaldo Manuali, il netturbino di 61 anni di Cerveteri che si presentava come sosia dell'attore Keanu Reeves e stuprava e filmava vittime narcotizzate. Il tribunale di Roma, il 30 marzo, gli ha inflitto altri sette anni di carcere per violenza sessuale aggravata, con modalità.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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