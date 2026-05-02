Il progetto Twinning, promosso da Enel, mira a favorire il reinserimento sociale attraverso il calcio e coinvolge ora anche una delle principali squadre italiane. Dopo aver avviato collaborazioni con altri club, il progetto si arricchisce con l’adesione di un nuovo team di Serie A, che si inserisce in un percorso di riabilitazione e inclusione sociale tramite attività sportive. La partecipazione del club si inserisce in un quadro più ampio di iniziative di responsabilità sociale.

Il progetto di riabilitazione tramite lo sport coinvolge ora anche il club bianconero, che si aggiunge all’Inter. Grazie a Enel Cuore, ente filantropico del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, si tengono corsi formativi da allenatore per minori e giovani adulti negli istituti penitenziari. L’obiettivo è ridurre la recidiva e costruire nuove competenze Il calcio esce dallo stadio ed entra nelle vite più fragili, diventando strumento educativo e di reinserimento sociale, con corsi dedicati per i giovani detenuti dando loro la possibilità di imparare un mestiere, quello dell’allenatore di base. Con il sostegno di Enel Cuore, il Twinning Project accelera la sua espansione in Italia e al fianco del progetto scende in campo una big del calcio italiano, la Juventus Football Club, che si aggiunge all’FC Internazionale Milano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Twinning Project: anche la Juventus entra nel programma di Enel che attraverso il calcio contribuisce al reinserimento sociale

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