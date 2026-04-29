Twinning Project | anche la Juventus entra nel programma che attraverso il calcio contribuisce al reinserimento sociale

Il progetto Twinning coinvolge ora anche la Juventus, che partecipa a un'iniziativa che sfrutta il calcio come strumento di reinserimento sociale. L’obiettivo è offrire ai giovani detenuti corsi di formazione per diventare allenatori di base, consentendo loro di acquisire competenze e di reinserirsi nella società. L’iniziativa mira a utilizzare lo sport come mezzo educativo, coinvolgendo diverse realtà nel percorso di recupero e crescita personale.

Il calcio esce dallo stadio ed entra nelle vite più fragili, diventando strumento educativo e di reinserimento sociale, con corsi dedicati per i giovani detenuti dando loro la possibilità di imparare un mestiere, quello dell’allenatore di base. Con il sostegno di Enel Cuore, il Twinning Project accelera la sua espansione in Italia e al fianco del progetto scende in campo una big del calcio italiano, la Juventus Football Club, che si aggiunge all’FC Internazionale Milano. Il club bianconero entra ufficialmente nel programma internazionale che “gemella” società calcistiche professionistiche e istituti penitenziari, con l’intento di costruire percorsi formativi rivolti ai giovani in condizioni di fragilità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Twinning Project: anche la Juventus entra nel programma che attraverso il calcio contribuisce al reinserimento sociale Notizie correlate Juventus Twinning Project: nuovo impegno del club nel promuovere il valore sociale dello sport. Tutti i dettaglidi Luca FiorettiJuventus Twinning Project: nuovo impegno del club nel promuovere il valore sociale dello sport. "Curare se stessi attraverso la cura delle piante", l'orto terapeutico aiuta 10 fragili al reinserimento socialeAttualmente l’associazione accompagna dieci persone in un percorso di sviluppo di abilità sociali e conoscenze agronomiche di base, in affiancamento... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Si chiude con successo la prima formazione di Twinning Project e Inter; Juventus e Twinning Project insieme per un percorso educativo attraverso il calcio; Enel Cuore sostiene il Twinning Project: Juventus in campo per il reinserimento sociale; Juventus and Twinning Project join forces for an educational program through football. Enel Cuore sostiene il Twinning Project: Juventus in campo per il reinserimento socialeGrazie a Enel Cuore, ente filantropico del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, si tengono corsi formativi da allenatore per minori e giovani adulti negli istituti penitenziari ... affaritaliani.it Juventus, al via la collaborazione con Twinning Project: il calcio come strumento di reinserimento socialeLa Juventus conferma il proprio impegno sul piano sociale promuovendo iniziative volte a generare un impatto positivo sul territorio e sulle comunità più fragili. Il club, come si ... tuttojuve.com Etwinning Project "EcoExplorers : The Gateway to the Future" Nel corso del mese di Marzo 2026 la classe 3E ha provveduto a svolgere per il progetto delle attività tra cui la creazione di una Nature’s Color Palette, con l'obiettivo di notare la diversità della natur - facebook.com facebook #Juventus Twinning Project I dettagli dell’iniziativa x.com