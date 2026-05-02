Oggi, sabato 2 maggio, torna in onda alle 15 su Rai 3 una nuova puntata di TV Talk, programma dedicato all’analisi televisiva. Tra gli ospiti ci sono Diego Bianchi, Fabrizio Biggio e Antonino Cannavacciuolo. La conduttrice Mia Ceran riprende il suo ruolo nel programma, che viene trasmesso in diretta. La puntata affronta temi e approfondimenti legati al mondo della televisione.

Mia Ceran torna oggi, sabato 2 maggio, con una nuova puntata di TV Talk, il settimanale dedicato all’analisi televisiva, in onda in diretta alle 15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 2 maggio 2026. Il nuovo appuntamento si apre, come di consueto, con l’analisi dell’attualità televisiva, segnata questa settimana dal caso della grazia a Nicole Minetti. Sulla vicenda interverranno Diego Bianchi (Zoro), conduttore di Propaganda Live su La7; Annalisa Bruchi, conduttrice di ReStart su Rai 3; e i giornalisti Filippo Facci e Maria Volpe. Con lo stesso parterre si analizzerà l’evento musicale del Concerto del Primo Maggio, andato in onda ieri su Rai 3, con Pierpaolo Spollon, BigMama e Arisa.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - TV Talk: Diego Bianchi, Fabrizio Biggio e Antonino Cannavacciuolo tra gli ospiti

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