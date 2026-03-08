Da Noi… a Ruota Libera Marcella Bella e Fabrizio Biggio tra gli ospiti

Domenica 8 marzo, alle 17, torna in onda il programma di interviste condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Marcella Bella e Fabrizio Biggio. La trasmissione riprende dopo la pausa per il Festival di Sanremo, offrendo un approfondimento con protagonisti del mondo dello spettacolo. La puntata viene trasmessa nel giorno dedicato alla festa della donna.

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, Francesca Fialdini torna oggi, domenica 8 marzo, con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti dell’8 marzo 2026. Ospite della nuova puntata sarà Marcella Bella, una delle voci femminili più riconoscibili della musica italiana, con una carriera che dura da oltre cinquant’anni, segnata da grandissimi successi, tra cui l’intramontabile Montagne verdi. Presente anche Fabrizio Biggio, in onda tutti i giorni con Fiorello a La Pennicanza su Rai Radio2 e, dal 10 marzo, protagonista insieme a Lino Guanciale, in prima serata su Rai 1, della nuova serie Le libere donne, dedicata allo psichiatra Mario Tobino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni dell'8 marzo: Marcella Bella tra gli ospitiDopo lo stop forzato della scorsa settimana con la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo, Francesca Fialdini torna con un...

