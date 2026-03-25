Un ex giocatore ha commentato positivamente il nuovo corso della squadra, sottolineando che l'attacco è molto forte e che questa situazione permette all'allenatore di lavorare al meglio. Ha anche osservato che, dopo il cambio di tecnico, spesso si azzerano le precedenti dinamiche e si devono riorganizzare le forze in campo, puntando su alcuni giocatori chiave come Zapata, Simeone e Adams.

Pressione, inserimenti, ripartenze. Sono alcune delle basi su cui Roberto D’Aversa sta ricostruendo l’identità offensiva del Torino ed erano anche le qualità di Beppe Dossena, centrocampista campione del Mondo nel 1982, figlio del Filadelfia con 177 partite giocate in Serie A per i granata, oggi opinionista. Dossena è un osservatore attento di una squadra che, dopo un periodo di difficoltà, con l’avvicendamento in panchina sembra aver cambiato marcia, con le due vittorie su Lazio e Parma e due sconfitte comunque piene di contenuti, come quelle patite contro il Napoli e il Milan. "Io continuo a dire che lì davanti la squadra è molto forte — sottolinea l’ex azzurro, 38 presenze in Nazionale con un gol —. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dossena: "Nuovo Toro, mi piaci. L'attacco è super, così D'Aversa può fare bene"

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