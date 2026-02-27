Maxi sequestro all' imprenditore Iorio sotto chiave anche ' villone' da 20 vani

Le forze dell’ordine hanno sequestrato all’imprenditore Tullio Iorio, di 51 anni, un villone da 20 vani a Villa di Briano. L’operazione ha riguardato anche altri beni, tra cui proprietà immobiliari riconducibili all’imprenditore di San Cipriano d’Aversa. Iorio è ritenuto collegato al circuito di imprese legate al clan dei Casalesi, in particolare alla famiglia Schiavone.

C'è anche un villone da 20 vani a Villa di Briano tra i beni sequestrati all'imprenditore Tullio Iorio, 51 anni di San Cipriano d'Aversa, ritenuto inserito nel circuito di imprese di riferimento del clan dei Casalesi, in particolare della famiglia Schiavone.L'immobile, finito sotto chiave.