Acerra maxi-sequestro di gasolio di contrabbando | sotto chiave anche tir con targa polacca

A Acerra, in provincia di Napoli, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 80.000 litri di gasolio di contrabbando destinato all’autotrazione. Tra i veicoli coinvolti, anche un tir con targa polacca è stato sottoposto a sequestro. L'operazione ha portato al fermo di diversi mezzi e alla confisca del carburante destinato alla vendita illegale.

Maxi sequestro di carburante di contrabbando ad Acerra, in provincia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha intercettato oltre 80mila litri di gasolio destinato all’autotrazione e immesso sul mercato in modo illegale. Fondamentale il lavoro dei militari del Gruppo di Nola, che hanno notato movimenti anomali di un tir straniero diretto verso un capannone nell’area industriale. Una volta sul posto, i finanzieri hanno sorpreso tre individui intenti a travasare carburante di contrabbando dai contenitori all’autocisterna mediante una pompa elettrica. Il mezzo pesante, condotto da un cittadino polacco, trasportava a sua volta gasolio conservato in cubi da mille litri, accompagnato da documenti rivelatisi falsi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Acerra, maxi-sequestro di gasolio di contrabbando: sotto chiave anche tir con targa polacca Articoli correlati Tir con targa polacca bloccato nel Napoletano: sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbandoUn tir e un'autocisterna carichi di 80mila litri di gasolio di contrabbando sono stati scoperti dalla Finanza ad Acerra: tutto sequestrato. Maxi sequestro di gasolio di contrabbando: indagato imprenditore e altri 4Maxi sequestro di carburanti a San Marco Evangelista da parte della Guardia di Finanza. Una raccolta di contenuti su Acerra maxi sequestro di gasolio di... Temi più discussi: Maxi sequestro ad Acerra: 80mila litri di gasolio di contrabbando e impianto clandestino, 4 denunciati; Maxi sequestro di gasolio ad Acerra, scoperto impianto clandestino: 4 indagati; Un fabbricato trasformato in discarica, i sequestri nella Terra dei Fuochi tra San Giuseppe Vesuviano e Acerra; Fidanzati morti in incidente, l’autista del furgone accusato di omicidio stradale plurimo. Maxi sequestro da 80mila litri di gasolio ad Acerra, scoperto l’impianto clandestinoDurante il blitz, i militari hanno fermato tre persone impegnate nelle operazioni di travaso, mentre un quarto soggetto è stato individuato come coinvolto nella gestione del traffico. Il carburante ri ... internapoli.it Maxi sequestro di gasolio ad Acerra, scoperto impianto clandestino: 4 indagatiUn traffico ben organizzato di gasolio illegale è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Napoli nel territorio di Acerra. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 80mila litri di carburant ... ilmediano.com Un tir e un’autocisterna carichi di 80mila litri di gasolio di contrabbando sono stati scoperti dalla Finanza ad Acerra. Tutto sequestrato - facebook.com facebook