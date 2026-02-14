Su TikTok, gli utenti scoprono che gli algoritmi li portano spesso a visitare konbini in Corea del Sud. Questa tendenza ha portato molti a condividere video in cui mostrano i negozi di quartiere pieni di prodotti insoliti e snack locali. Alcuni utenti notano che le loro ricerche online sui konbini aumentano notevolmente dopo aver visualizzato alcuni video, creando un circolo vizioso di interesse.

L’esperienza di navigazione sui social, guidata dagli algoritmi, può trasformarsi in una sequenza di contenuti sempre più specifici. Accade spesso con i viaggi: dopo aver cercato una destinazione su Instagram, si viene intercettati da una quantità crescente di video sulle attrazioni da non perdere, i cibi da assaggiare, i monumenti da visitare. Tra questi compaiono inevitabilmente anche i suggerimenti dedicati ai luoghi «frequentati dai locals ». Nel caso della Corea del Sud, tra immagini di kimchi e passeggiate nel villaggio Hanok di Bukchon a Seoul, ricorre un tipo di contenuto molto riconoscibile: quello dedicato a cosa fare quando «si ha fame alle tre del mattino». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Tutte le strade portano in un konbini, in Corea del Sud

Italia e Corea del Sud hanno firmato accordi che consolidano la collaborazione in settori chiave come commercio, semiconduttori, cultura e il piano Mattei.

La Juventus monitora con attenzione Dzeko e Gudmundsson, due profili considerati utili per rinforzare l’attacco.

Aggiornamento.... Le strade sono state tutte liberate, ciò nonostante il pericolo di pietre in strada, piccoli smottamenti o altri cedimenti di alberi potrebbe concrrtizzarsi... Il vento è ancora molto forte e continua a piovere... Fate attenzione se siete ancora in giro e facebook