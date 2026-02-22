Tutte le strade portano aRoma Al Tc Spezia l’Open Nazionale sognando l’arrivo al torneo Bnl

Il Circolo Tennis Spezia ospita dal 25 febbraio al 5 marzo l’Open Nazionale maschile, che serve come passaggio verso i Campionati Internazionali Bnl d’Italia 2026. La causa è la qualificazione dei giocatori italiani alle fasi finali del torneo più importante del circuito. Decine di atleti si sfidano su campi all’aperto, puntando a conquistare punti e riconoscimenti. La competizione attira appassionati e appassionate che seguono con attenzione ogni partita.

Il Circolo Tennis Spezia dal 25 febbraio al 5 marzo aprirà le proprie porte al Torneo Nazionale Open maschile valido come prova di prequalificazione ai Campionati Internazionali Bnl d’Italia 2026 e che coinvolgerà nel singolare e nel doppio tanti atleti provenienti da tutta Italia. "Il nostro club ama il tennis più di ogni altra cosa - afferma il presidente CT Stefano Zacutti Cipollini – e siamo lieti aver potuto organizzare un evento di così alto livello. La scuola tennis è il top della categoria e dà quel quid in più alla gestione di tutto il circolo. Ringrazio quindi tutti i soci, gli sponsor, il Presidente Fitp Liguria, il giudice arbitro nazionale Antonella Finazzi e il Comune della Spezia per il proprio patrocinio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Tutte le strade portano a Roma…o quasi" Con il Cai di Arezzo sulle vie dei pellegriniIl Cai di Arezzo inaugura il ciclo dei "Giovedì del Cai" con un incontro dedicato ai percorsi storici dei pellegrini verso Roma.

Padel, successo nazionale a Cesa: grande partecipazione al Torneo Open 500 CVAA Cesa, nel comune di Marciano della Chiana, si è giocato un grande torneo di padel che ha attirato sportivi da tutta Italia.

