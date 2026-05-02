Due turiste sono state vittime di una rapina a Napoli. Un uomo le ha inseguite all’interno di un locale, arrivando fino al bagno. Poi, ha estratto una pistola e le ha minacciate, costringendole a consegnargli i telefoni cellulari. Dopo aver preso gli oggetti, l’uomo si è allontanato rapidamente. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare il responsabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le ha inseguite nel bagno di un locale poi, minacciandole con una pistola, si è fatto consegnare il telefono cellulare ed è scappato. Paura, la notte scorsa, in un locale di una delle zone della movida napoletana, via Bellini, per due turiste. Sono stati gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dopo una nota pervenuta alla sala operativa, ad intervenire nella zona di piazza Dante. I pol i ziotti sono stati avvicinati da una delle vittime riferendo che un uomo, mentre lei si dirigeva in compagnia di un’amica nel bagno del locale, si è introdotto con la forza all’interno e, con la minaccia di una pistola, poi rivelatasi una pistola giocattolo priva del tappo rosso, si è fatto consegnare il cellulare per poi darsi alla fuga.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Turiste minacciate con la pistola e vittime di una rapina a Napoli

Esclusiva Tg1. Le immagini della rapina a Napoli

Notizie correlate

Erba, rapina all’ufficio postale: la direttrice e una dipendente minacciate con pistola e coltello. Cinque arrestiErba (Como), 24 aprile 2026 – Hanno rapinato l'ufficio postale di Erba, bottino 720 euro, e poi sono tornati a Milano, dove la polizia ieri li ha...

Rapina in posta a Erba, direttrice e dipendente minacciate con pistola e coltello: 4 fermiSono stati fermati quattro cittadini italiani e uno è stato denunciato in seguito a una rapina pluriaggravata avvenuta presso un ufficio postale di...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Viaggi in fiore: mete imperdibili per chi ama i fiori.

Turiste minacciate con la pistola e vittime di una rapina a NapoliLe ha inseguite nel bagno di un locale poi, minacciandole con una pistola, si è fatto consegnare il telefono cellulare ed è scappato. Paura, la notte scorsa, in un locale di una delle zone della movid ... ansa.it

Napoli, rapina nella movida: turiste minacciate con una pistola in bagnoDoveva essere una serata di svago nel centro storico di Napoli, ma per due giovani turiste si è trasformata in un incubo. Le ragazze, originarie della Lombardia, sono state avvicinate nel bagno di ... magazinepragma.com