Un gruppo di cinque persone è stato arrestato dopo aver rapinato l'ufficio postale di Erba, portando via circa 720 euro. Durante la rapina, la direttrice e una dipendente sono state minacciate con una pistola e un coltello. Dopo il colpo, i sospetti sono tornati a Milano e sono stati fermati dalla polizia nelle ore successive. L’episodio si è verificato il 24 aprile e ha portato all’arresto dei responsabili.

Erba (Como), 24 aprile 2026 – Hanno rapinato l'ufficio postale di Erba, bottino 720 euro, e poi sono tornati a Milano, dove la polizia ieri li ha ferma ti. Sono quattro italiani, di età compresa tra i 49 e i 53 anni, ritenuti gravemente indiziati della rapina pluriaggravata commessa ai danni di un ufficio postale di il 16 aprile scorso. Un quinto, sempre italiano di 65 anni, è stato denunciato a piede libero in concorso. La rapina. La rapina era avvenuta verso le 10.30, quando due uomini, dopo aver fatto irruzione nell'ufficio con volto coperto da caschi, avevano minacciato la direttrice e una dipendente con una pistola e un coltello, facendosi consegnare 720 euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Erba, rapina all’ufficio postale: la direttrice e una dipendente minacciate con pistola e coltello. Cinque arresti

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