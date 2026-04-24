Quattro persone sono state arrestate e una denunciata in relazione a una rapina avvenuta presso un ufficio postale di Erba. Secondo quanto riferito, la direttrice e una dipendente sono state minacciate con una pistola e un coltello durante l’evento. Le indagini, avviate e condotte sotto la supervisione della Procura di Milano, hanno portato ai fermi e alla denuncia dei sospettati.

Sono stati fermati quattro cittadini italiani e uno è stato denunciato in seguito a una rapina pluriaggravata avvenuta presso un ufficio postale di Erba il 16 aprile 2026. L’azione criminale è stata ricostruita grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano e ha visto coinvolti soggetti tra i 49 e 53 anni, oltre a un complice di 65 anni denunciato in stato di libertà. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un lavoro congiunto tra la Squadra Mobile di Milano e quella di Como, sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina in posta a Erba, direttrice e dipendente minacciate con pistola e coltello: 4 fermi

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