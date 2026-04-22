Scasso nel pub con un flessibile ladra bloccata nei bagni del locale in Bolognina

Nella zona della Bolognina, un tentativo di furto si è concluso con una donna bloccata nei bagni di un pub. Gli agenti hanno trovato la serranda forzata e tracce di taglio con un flessibile. La persona coinvolta è stata fermata all’interno dei locali, dove aveva cercato di scappare dopo aver forzato l’ingresso. La scena è stata ricostruita dagli investigatori sul luogo.

Una serranda forzata, il sibilo metallico di un flessibile e una fuga terminata tra i muri di un bagno. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Bologna hanno arrestato una cittadina romena di 24 anni, sorpresa all’interno di un pub tra via Nicolò dall’Arca e via Giuseppe Crespi, nel quartiere.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate San Vittore del Lazio, in auto con jammer e arnesi da scasso: bloccata la "banda in trasferta"Un intervento preventivo che ha quasi certamente sventato l'ennesimo raid predatorio nel Cassinate. Zona Pub: controlli della Polizia locale, accertate dieci violazioni per occupazione del suolo pubblicoOltre dieci violazioni accertate per occupazione abusiva della sede stradale con tavoli, sedie ed arredi vari, oltre a diffuse altre irregolarità.