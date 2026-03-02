Durante il fine settimana a Montreal si sono svolti i tuffi della Coppa del Mondo, con Jodoin Di Maria che si è distinta come la migliore atleta italiana. La competizione ha portato quattro pass per la SuperFinal di Pechino, anche se l’Italia non ha conquistato medaglie. Lo staff tecnico del CT Oscar Bertone ha osservato segnali positivi durante le prove.

Il lungo fine settimana della Coppa del Mondo di tuffi a Montreal non ha portato podi all’Italia, ma sicuramente delle indicazioni positive per lo staff tecnico del CT Oscar Bertone. In Canada mancavano le stelle Chiara Pellacani e Matteo Santoro, con una squadra azzurra che continua nel suo mix tra esperienza e gioventù che ha regalato grandi risultati in questi anni. Sicuramente a prendersi il ruolo della migliore è stata Sarah Jodoin Di Maria, che ha terminato al quarto posto. Una prestazione decisamente di alto livello per l’azzurra, che ha davvero ottenuto il massimo possibile visto che il podio era completamente fuori portata. Jodoin Di Maria ha sfiorato il muro dei 340 punti, complice anche un eccellente doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato da 76. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, Jodoin Di Maria la migliore a Montreal. Quattro pass per la SuperFinal a Pechino

Tuffi, Jodoin Di Maria in finale dalla piattaforma a Montreal. Italia ottava nel Team EventNella seconda giornata della Coppa del Mondo di tuffi a Montreal arriva la prima qualificazione ad una finale per l’Italia.

Leggi anche: Tuffi, Jodoin Di Maria ottima quarta in Coppa del Mondo a Montreal. Poker cinese nell’ultima giornata

Una selezione di notizie su Jodoin Di Maria.

Temi più discussi: Tuffi, Jodoin Di Maria in finale dalla piattaforma a Montreal. Italia ottava nel Team Event; World Cup. Gli azzurri per Montreal e Guadalajara. Aggiornamento; Tuffi, Jodoin Di Maria ottima quarta in Coppa del Mondo a Montreal. Poker cinese nell’ultima giornata; Tuffi, i convocati dell’Italia per i primi due appuntamenti in Coppa del Mondo: assenti Pellacani e Santoro.

Tuffi, Jodoin Di Maria ottima quarta in Coppa del Mondo a Montreal. Poker cinese nell’ultima giornataCala il sipario a Montreal sulla prima tappa della Coppa del Mondo di tuffi. Un'ultima giornata ancora nel segno della Cina, che ha completato il suo en ... oasport.it

Tuffi, Jodoin Di Maria in finale dalla piattaforma a Montreal. Italia ottava nel Team EventNella seconda giornata della Coppa del Mondo di tuffi a Montreal arriva la prima qualificazione ad una finale per l'Italia. A centrare questo traguardo è ... oasport.it

Questionedistile - #Senzacategoria #azzurrituffi2026 La piattaforma azzurra dà segnali a Montreal in chiave europea: A Montreal, per la Coppa del Mondo dei tuffi, Sarah Jodoin Di Maria è quarta (333.40) nella finale dalla piattaforma, vinta dalla cinese… x.com

MAESTOSA Sarah Jodoin Di Maria si conferma ad altissimi livelli! La prima tappa di Coppa del Mondo di tuffi si chiude con un podio sfiorato dalla piattaforma! Gustiamoci le immagini più belle della sua gara, direttamente da Montréal! #ItaliaTeam Feder - facebook.com facebook