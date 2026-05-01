Iran guerra senza via libera del Congresso Usa | oggi per Trump scadono i 60 giorni

Oggi scadono i 60 giorni previsti dal Congresso statunitense per valutare eventuali azioni contro l’Iran. Donald Trump ha affermato che Teheran cerca un accordo per porre fine al conflitto, sottolineando che il paese attraversa un momento difficile e sta vivendo un crollo. La situazione rimane tesa, con il governo americano che non ha ancora dato il via libera a nuove misure.

(Adnkronos) – "L'Iran ha fretta, vuole un accordo perché il paese sta crollando". Donald Trump ribadisce che Teheran punta ad un'intesa per porre fine alla guerra. Anche il presidente degli Stati Uniti, però, ha più di un motivo per risolvere rapidamente la questione. Anche la Casa Bianca, infatti, deve fare i conti con il calendario.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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