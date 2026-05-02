Trump | ‘prenderò il controllo di Cuba appena finito con l’Iran’

Un candidato politico ha dichiarato che, una volta conclusa l’operazione in Medio Oriente, avrebbe intenzione di intervenire a Cuba. Ha aggiunto che preferisce portare a termine prima l’attività in corso e ha menzionato la possibilità che una portaerei potrebbe fermarsi nell’isola. La frase si inserisce nel contesto delle sue dichiarazioni sul rapporto con Cuba e le questioni internazionali.

“Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi” a Cuba. Lo ha detto Donald Trump un po’ scherzando, un po’ serio nel corso di un evento al Forum Club in Florida. Il presidente ha quindi spiegato che gli Stati Unti prenderebbero il controllo di Cuba quasi “immediatamente”..🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: ‘prenderò il controllo di Cuba appena finito con l’Iran’ Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran Notizie correlate Trump: “Finito con l’Iran prenderemo il controllo di Cuba”(Adnkronos) – Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, Donald Trump è tornato nelle scorse ore a parlare di Cuba, e – con tono... Guerra Iran, Trump ignora il Congresso e rilancia: “Dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba”"Francamente, forse è meglio non raggiungere alcun accordo con l’Iran” ha detto il Presidente Usa dopo il fallimento delle trattive con l’Iran,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trump: Finito con l'Iran prenderemo il controllo di Cuba; Trump: Dopo l’Iran prenderò Cuba; Trump: Dopo l'Iran prenderemo il controllo di Cuba; La lista dei desideri di Trump si allunga: Finito con l'Iran prenderò il controllo di Cuba. Guerra Iran, Trump ignora il Congresso e rilancia: Dopo Teheran prenderò il controllo di CubaFrancamente, forse è meglio non raggiungere alcun accordo con l’Iran ha detto il Presidente Usa dopo il fallimento delle trattive con l’Iran ... fanpage.it Guerra Iran, Teheran: «Probabile una nuova guerra con gli Usa». Trump: «Finito qui, prenderò il controllo di Cuba»Il ministro degli Esteri di Cuba Bruno Rodríguez ha dichiarato che le nuove sanzioni imposte dal presidente statunitense Donald Trump all'isola equivalgono a una ... ilgazzettino.it Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assicurato che «prenderà il controllo» di Cuba «quasi immediatamente», aggiungendo che prima porterà a termine l'operazione in Iran - facebook.com facebook Infatti come noto se dici “io non ti voterei mai” non stai innescando un dibattito personale. La faziosità piace ai faziosi quando sostiene la loro fazione. Vale a destra come a sinistra. Dell’obiettività importa sempre meno. E un giorno di risvegli con Trump x.com