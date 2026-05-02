Trump | Finito con l’Iran prenderemo il controllo di Cuba

Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuovamente l’attenzione a Cuba. In un intervento recente, ha detto scherzosamente che gli Stati Uniti potrebbero assumere il controllo dell’isola caraibica. La dichiarazione è stata riportata dalla Cnn e ha suscitato attenzione sui social e tra gli analisti, anche se non si tratta di un’affermazione ufficiale o di una proposta concreta.

(Adnkronos) – Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, Donald Trump è tornato nelle scorse ore a parlare di Cuba, e – con tono scherzoso, come evidenzia la Cnn – ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne "prendano il controllo". "E' originario di un posto che si chiama Cuba, un posto di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo Notizie correlate Leggi anche: "Prenderemo il petrolio dell'Iran". La minaccia di Trump Iran, Trump: “accordo o prenderemo il loro petrolio”Il presidente americano Donald Trump, in un colloquio con il corrispondente di Fox News in Israele, ha anticipato le prossime fasi del conflitto:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trump: Finito con l'Iran prenderemo il controllo di Cuba; Trump Appena finito con l'Iran prenderò il controllo di Cuba. E alza i dazi delle auto europee al 25%; Trump insiste: altri 70 miliardi per l’Ice e le azioni sui migranti; La guerra di Trump prosciuga le scorte di missili: Spesi fino a 35 miliardi per bombardare l'Iran. Trump Appena finito con l’Iran prenderò il controllo di Cuba. E alza i dazi delle auto europee al 25%WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Prenderò il controllo di Cuba dopo aver portato a termine l'operazione in Iran. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump durante il suo interv ... msn.com Attentato cena di Trump, il video del momento degli spari e il racconto dei giornalisti italiani: È cadutoSono stati sentiti 4 o 5 colpi subito fuori dal salone dove si stava tenendo la cena, il presidente Donald Trump e Melania sono stati subito evacuati ... virgilio.it Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-alza-dazi-auto-ue-25percento-AI4oT4oC - facebook.com facebook Dopo le tensioni sulla questione Iran, nuove minacce di Trump all'Ue: "Non rispetta gli accordi, da lunedì dazi al 25% su auto e camion". "Parole inaccettabili", risponde Bruxelles che, la scorsa estate, aveva firmato con Washington un accordo commerciale c x.com