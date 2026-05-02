Trump | Finito con l’Iran prenderemo il controllo di Cuba

Da webmagazine24.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuovamente l’attenzione a Cuba. In un intervento recente, ha detto scherzosamente che gli Stati Uniti potrebbero assumere il controllo dell’isola caraibica. La dichiarazione è stata riportata dalla Cnn e ha suscitato attenzione sui social e tra gli analisti, anche se non si tratta di un’affermazione ufficiale o di una proposta concreta.

(Adnkronos) – Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, Donald Trump è tornato nelle scorse ore a parlare di Cuba, e – con tono scherzoso, come evidenzia la Cnn – ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne "prendano il controllo". "E' originario di un posto che si chiama Cuba, un posto di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo

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