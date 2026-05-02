Trump minaccia l’Avana | Una volta finito con l’Iran prenderò il controllo dell’isola

Da ilfattoquotidiano.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un messaggio pubblico, un ex presidente ha dichiarato che, dopo aver concluso le operazioni in Iran, avrebbe fatto avvicinare una grande nave militare vicino alla costa di un paese caraibico. Ha aggiunto che questa azione avrebbe portato a un'ipotetica resa delle autorità locali. La dichiarazione fa parte di una serie di minacce rivolte all’isola, senza specificare una data o le modalità precise dell’intervento.

“Al ritorno dall’ Iran, faremo in modo che una delle nostre grandi navi, forse la portaerei USS Abraham Lincoln, la più grande del mondo, si avvicini, si fermi a circa cento metri dalla costa e loro diranno: ‘Grazie mille, ci arrendiamo’”. Sorride nel corso di un evento a Palm Beach, in Florida, mentre ipotizza di “prendere il controllo” di Cuba. Donald Trump ha però aggiunto che qualsiasi eventuale azione avverrebbe dopo la conclusione delle operazioni in Medioriente perché “mi piace portare a termine il lavoro”. Il 1°maggio, peraltro, il capo della Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni nei confronti de L’Avana, dove l’assedio statunitense si riassume così: cibo, elettricità, carburante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump minaccia l8217avana una volta finito con l8217iran prender242 il controllo dell8217isola
© Ilfattoquotidiano.it - Trump minaccia l’Avana: “Una volta finito con l’Iran, prenderò il controllo dell’isola”

TRUMP MINACCIA L’IRAN: “APRI LO STRETTO O VIVRETE ALL’INFERNO” – FAKE O REALTÀ

Video TRUMP MINACCIA L’IRAN: “APRI LO STRETTO O VIVRETE ALL’INFERNO” – FAKE O REALTÀ?

Notizie correlate

Leggi anche: Trump: ‘prenderò il controllo di Cuba appena finito con l’Iran’

Trump ritira 5mila soldati dalla Germania e minaccia: «Dopo l’Iran prenderò Cuba». Teheran: «Probabile nuova guerra con Usa» – La direttaNel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran, i democratici sono insorti contro Donald Trump dopo che il Presidente ha...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Trump rilancia su Cuba: La prenderò subito dopo l’Iran. L’Avana denuncia le nuove sanzioni: Illegali e abusive. A picco la situazione economica dell'isola; USA-Cuba: aereo americano atterra a L'Avana per la prima volta dopo la rivoluzione; Il cappio di Washington su Cuba: l'offensiva di Trump e Rubio tra embargo e minacce di invasione; L’Avana denuncia le nuove sanzioni di Trump come punizione collettiva del popolo cubano.

trump minaccia l avanaTrump rilancia su Cuba: La prenderò subito dopo l’Iran. Cinquemila soldati statunitensi pronti a lasciare la GermaniaTrump annuncia nuove sanzioni contro Cuba e minaccia di prenderla subito dopo l’Iran. L’Avana: Punizione collettiva per il nostro popolo. Centinaia di persone in piazza per la patria e la pace Il ... affaritaliani.it

«Posso fare quello che voglio con Cuba», Trump minaccia (di nuovo) l'isola caraibica. E ora c'è anche chi spera nel tycoonPrima il Venezuela, poi l'Iran e ora Cuba. C'è un nuovo Paese nel mirino Donald Trump. Mentre l'isola caraibica attraversa una delle fasi più critiche della sua ... ilgazzettino.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.