In un messaggio pubblico, un ex presidente ha dichiarato che, dopo aver concluso le operazioni in Iran, avrebbe fatto avvicinare una grande nave militare vicino alla costa di un paese caraibico. Ha aggiunto che questa azione avrebbe portato a un'ipotetica resa delle autorità locali. La dichiarazione fa parte di una serie di minacce rivolte all’isola, senza specificare una data o le modalità precise dell’intervento.

“Al ritorno dall’ Iran, faremo in modo che una delle nostre grandi navi, forse la portaerei USS Abraham Lincoln, la più grande del mondo, si avvicini, si fermi a circa cento metri dalla costa e loro diranno: ‘Grazie mille, ci arrendiamo’”. Sorride nel corso di un evento a Palm Beach, in Florida, mentre ipotizza di “prendere il controllo” di Cuba. Donald Trump ha però aggiunto che qualsiasi eventuale azione avverrebbe dopo la conclusione delle operazioni in Medioriente perché “mi piace portare a termine il lavoro”. Il 1°maggio, peraltro, il capo della Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni nei confronti de L’Avana, dove l’assedio statunitense si riassume così: cibo, elettricità, carburante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump minaccia l’Avana: “Una volta finito con l’Iran, prenderò il controllo dell’isola”

TRUMP MINACCIA L’IRAN: “APRI LO STRETTO O VIVRETE ALL’INFERNO” – FAKE O REALTÀ

Notizie correlate

Leggi anche: Trump: ‘prenderò il controllo di Cuba appena finito con l’Iran’

Trump ritira 5mila soldati dalla Germania e minaccia: «Dopo l’Iran prenderò Cuba». Teheran: «Probabile nuova guerra con Usa» – La direttaNel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran, i democratici sono insorti contro Donald Trump dopo che il Presidente ha...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Trump rilancia su Cuba: La prenderò subito dopo l’Iran. L’Avana denuncia le nuove sanzioni: Illegali e abusive. A picco la situazione economica dell'isola; USA-Cuba: aereo americano atterra a L'Avana per la prima volta dopo la rivoluzione; Il cappio di Washington su Cuba: l'offensiva di Trump e Rubio tra embargo e minacce di invasione; L’Avana denuncia le nuove sanzioni di Trump come punizione collettiva del popolo cubano.

Trump rilancia su Cuba: La prenderò subito dopo l’Iran. Cinquemila soldati statunitensi pronti a lasciare la GermaniaTrump annuncia nuove sanzioni contro Cuba e minaccia di prenderla subito dopo l’Iran. L’Avana: Punizione collettiva per il nostro popolo. Centinaia di persone in piazza per la patria e la pace Il ... affaritaliani.it

«Posso fare quello che voglio con Cuba», Trump minaccia (di nuovo) l'isola caraibica. E ora c'è anche chi spera nel tycoonPrima il Venezuela, poi l'Iran e ora Cuba. C'è un nuovo Paese nel mirino Donald Trump. Mentre l'isola caraibica attraversa una delle fasi più critiche della sua ... ilgazzettino.it

Alla minaccia di Trump di aumentare del 25% le tariffe su auto e trucks bisogna rispondere facendo saltare l’accordo sui dazi e mettendo tariffe identiche a quelle americane. Il mercato auto è già sotto attacco delle aziende cinesi sussidiate dallo Stato. E’ ora d x.com

Il presidente statunitense Donald Trump minaccia di ritirare le truppe americane dall’Italia e dalla Spagna il giorno dopo aver dichiarato che intende ridurre il contingente schierato in Germania. Interrogato sulla possibilità di ridimensionare le forze nei due Pae - facebook.com facebook