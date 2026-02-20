Cuba | risoluzione Pd ' governo riferisca no a complicità su sanzioni Trump'

Il Parlamento italiano chiede al governo di riferire sulla posizione delle sanzioni di Trump contro Cuba, che aggravano la crisi umanitaria. La richiesta nasce dopo una risoluzione del Partito Democratico, che denuncia la complicità dell’Italia nelle misure restrittive e invita l’Unione europea a coordinare aiuti urgenti per l’isola. La crisi si aggrava, con carenze di medicine e cibo che colpiscono la popolazione. La questione rimane aperta, mentre si chiede chiarezza sulle azioni italiane in questa situazione complessa.

Roma, 20 feb (Adnkronos) - Un appello all'Unione europea perché coordini un intervento urgente di aiuti umanitari a favore di Cuba e una condanna all'inasprimento delle misure volute dall'amministrazione di Donald Trump, con la richiesta al governo italiano di riferire in Parlamento e non assumere atteggiamenti di complicità rispetto a sanzioni che aggravano la crisi umanitaria sull'isola. È il contenuto della risoluzione promossa dal responsabile Esteri del Pd, il deputato Peppe Provenzano, e sottoscritta da tutti deputati del Partito democratico in commissione Esteri alla Camera, Enzo Amendola, Laura Boldirini, Fabio Porta e Lia Quartapelle.🔗 Leggi su Iltempo.it

