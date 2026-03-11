Nicola Gratteri è finito al centro di una polemica dopo aver criticato Sal Da Vinci, sostenendo che il suo voto fosse un

Non bastava lo scivolone su Falcone. Ora Nicola Gratteri non solo casca su Sal Da Vinci, ma arriva pure a minacciare chi gli fa notare che diffondere fake, soprattutto alla vigilia del voto, non gli fa onore. "Sal Da Vinci? Succede che era tutto uno scherzo", risponde il procuratore al Foglio, "Non sapete scherzare?". A nulla serve fargli notare che durante il dialogo con Gramellini su La7 sembrava piuttosto serio: "Ridevo con il presentantore", insiste lui. E ancora: "Io giocavo", "Era tutto un gioco tra me e il presentatore", "Ci siamo guardati, abbiamo riso". Tutto uno scherzo, quindi? Una gag ad hoc durante un talk show per alleggerire gli animi? Difficile dirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sal Da Vinci vota no? Uno scherzo". L'assurda difesa di Gratteri che ora minaccia i giornali

