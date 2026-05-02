Trump-Leone XIV | ecco come potrebbe evolversi il rapporto tra il presidente Usa e il Papa

Recentemente, il Papa ha nominato un nuovo vescovo in West Virginia, suscitando attenzione sui possibili sviluppi delle relazioni tra l’amministrazione americana e la Santa Sede. La nomina, che riguarda un prelato con incarichi di rilievo, potrebbe influenzare il rapporto tra il presidente degli Stati Uniti e il pontefice. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali o indicazioni di possibili tensioni, ma questa decisione apre a nuove valutazioni diplomatiche.

Nuove tensioni in vista tra Casa Bianca e Santa Sede? Leone XIV ha nominato monsignor Evelio Menjivar-Ayala vescovo di Wheeling-Charleston, in West Virginia. Parliamo di un prelato che, alla fine degli anni ’80, lasciò, da adolescente, El Salvador per sfuggire alla guerra civile. Entrò quindi illegalmente negli Stati Uniti nel 1990, ottenendo, poche settimane dopo, la protezione umanitaria e, successivamente, un visto. La cittadinanza l’ha infine acquisita una ventina di anni fa. Se già dal punto di vista meramente biografico non appare granché in linea con le idee di Donald Trump sull’immigrazione, Ayala, l’anno scorso, ha anche firmato un articolo critico nei confronti delle politiche migratorie condotte dall’attuale amministrazione statunitense, accusando quest’ultima di attuare «operazioni di dubbia legalità».🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump-Leone XIV: ecco come potrebbe evolversi il rapporto tra il presidente Usa e il Papa Trump contro papa Leone XIV. Il nuovo conflitto tra Impero e Papato Notizie correlate Trump contro Papa Leone XIV, i media mondiali condannano il Presidente UsaNel racconto dei media internazionali, l’inaudito attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV non viene letto solo come una polemica tra due figure... Leggi anche: Trump contro Papa Leone XIV, guerra e migranti: i temi che oppongono la Chiesa al presidente Usa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Papa Leone XIV a Pavia sabato 20 giugno: ecco il programma dettagliato; Trump contro il Papa, polemica globale; Il badge sbagliato e l'account fermo al 2 marzo: la bufala del post di Trump contro Papa Leone XIV; Papa Leone XIV condanna la colonizzazione delle risorse minerarie africane in Guinea Equatoriale. Trump-Leone XIV: ecco come potrebbe evolversi il rapporto tra il presidente Usa e il PapaLa nomina di un vescovo critico della Casa Bianca rischia di riaccendere le tensioni tra il presidente americano e la Conferenza episcopale degli Usa sul tema migratorio ... panorama.it Trump contro Papa Leone XIV, scontro totale: insulti, accuse e la risposta che spiazza la Casa BiancaPrima le immagini provocatorie vestito da Papa, poi quelle in cui si raffigura come Gesù. Infine l’affondo diretto contro il Pontefice. Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone ... leggo.it Papa Leone, schiaffo a Trump: in West Virginia nomina vescovo un ex immigrato illegale - la Repubblica x.com Lo scontro tra amministrazione Trump e papa Leone XIV appare più anomalo del solito a causa del fragore polemico con cui il presidente americano, dichiaratamente protestante, accompagna ogni sua affermazione - facebook.com facebook