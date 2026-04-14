Nel racconto dei media internazionali, l’inaudito attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV ha suscitato reazioni di condanna da parte di molte testate. La vicenda riguarda dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti rivolte al pontefice, che sono state giudicate offensive e fuori luogo. La polemica si è sviluppata nel contesto di una serie di interventi pubblici, attirando l’attenzione di giornalisti e analisti di tutto il mondo.

Nel racconto dei media internazionali, l’inaudito attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV non viene letto solo come una polemica tra due figure globali, ma come uno scontro simbolico tra due linguaggi e due visioni del mondo: da una parte la forza, la pressione, la polarizzazione; dall’altra la pace, la mediazione, l’autorità morale. E l’immagine postata da Trump in “versione cristologica” non fa che peggiorare la reputazione del Presidente USA. È questa la linea che emerge con chiarezza dall’analisi realizzata da Volocom sulle uscite online pubblicate tra il 13 e il 14 aprile 2026 nei 5 bacini continentali – Nord America, Sud America, Europa, Africa e Asia – e approfondita anche con focus specifici su Russia, Iran, Cina e Paesi arabi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump contro Papa Leone XIV, i media mondiali condannano il Presidente Usa

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