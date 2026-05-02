Donald Trump si trova al centro di una disputa con le rappresentanti diplomatiche in Ucraina. L’ambasciatrice americana a Kyiv, incaricata d’affari dal maggio 2025, sta per lasciare il suo incarico a giugno, meno di un anno dopo aver assunto il ruolo. La situazione riguarda anche altri aspetti delle relazioni tra l’ex presidente e le figure diplomatiche statunitensi in Ucraina, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle conseguenze.

Donald Trump non riesce a tenersi stretto l’ambasciatore, anzi l’ambasciatrice, americana a Kyjiv. L’ultimo caso riguarda Julie Davis Fisher, incaricata d’affari in Ucraina dal maggio 2025, pronta a lasciare il posto a giugno dopo meno di un anno alla guida della missione. Ufficialmente il dipartimento di Stato parla di pensionamento dopo trent’anni di carriera e nega frizioni con il presidente. Ma il Financial Times ha offerto un’altra spiegazione: la diplomatica si sarebbe progressivamente logorata di fronte al ridimensionamento del sostegno americano a Kyjiv e alla pressione esercitata dalla Casa Bianca sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky perché accetti concessioni territoriali pur di arrivare a un cessate il fuoco.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump ha un problema con le ambasciatrici in Ucraina (e con l’Ucraina)

Trump attacca la Russia in mare. Putin bombarda aziende americane in Ucraina. La fine dei negoziati

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