Dopo anni di leadership di Viktor Orbán, l’Ungheria si prepara a un nuovo capitolo con la vittoria di Peter Magyar alle ultime elezioni. La vittoria segna un cambiamento nella scena politica del paese e potrebbe influenzare i rapporti con l’Europa, gli Stati Uniti e le questioni internazionali come il dossier Ucraina. La sua elezione rappresenta una svolta rispetto al passato, aprendo nuovi scenari per il governo ungherese.

La lunga era di Viktor Orbán si chiude con un esito che fino a pochi mesi fa sembrava improbabile: la vittoria elettorale di Peter Magyar. Dopo sedici anni di dominio quasi incontrastato, l’Ungheria imbocca una traiettoria politica diversa, destinata a produrre effetti ben oltre i confini nazionali. Le elezioni del 2026 erano già state definite un referendum tra “Est e Ovest”, tra continuità sovranista e reintegrazione europea. Con l’affermazione del leader del partito Tisza, la scelta appare chiara: Budapest torna a guardare a Bruxelles. Cosa cambia nel panorama politico mondiale con Magyar La tornata elettorale ungherese segna una cesura politica che va ben oltre i confini di Budapest.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ungheria, dall'Europa ai rapporti con Trump e il dossier Ucraina: cosa cambia con la vittoria di Magyar

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